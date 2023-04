Responsabile di magazzino Addetto alla contabilità

RESPONSABILE MAGAZZINO

Azienda “Due Tecno Srl” rivendita articoli nautica di Viareggio cerca per ricevimento della merce,supervisione ordini in entrata e in uscita,posizionamento della merce a scaffale con gestione inventario e ordini ai fornitori.Esperienza, buona conoscenza pacchetto Office, automunito. Da subito a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.Orario 8-12:3014-18.Per candidarsi [email protected]

IMPIEGATOA

Falegnameria navale “Marine Yacht Arredamenti Srl” a Viareggio cerca per emissione fatture, elaborazione avanzamenti delle lavorazioni, rapporto con clienti e fornitori. Esperienza preferibilmente nel settore nautico e nella contabilità. Buon inglese, pacchetto Office e programma Home Banking. Da subito con contratto a tempo determinato. Orario dalle 14 alle 18 dal Lunedì al Venerdì. Cv:[email protected]