Residenti e i parcheggi: "Prezzi troppo alti"

Sono voci di protesta e denuncia, quelle degli abitanti della passeggiata, su viale Pistelli, che si estende e si affaccia sul lungomare di Lido, per i prezzi degli abbonamenti dei parcheggi.

Un grido sbalordito, turbato e adirato, specialmente quello di una giovane residente, trovatasi a pagare 220 euro di abbonamento annuale per un posto auto davanti casa che, dice, "è comunque introvabile".Tra anziani obbligati, per non allontanarsi troppo da casa, a lasciare la macchina nelle postazioni per disabili o scarico merci, andando dunque contro le norme vigenti e incontro a possibili sanzioni, e addetti allo scarico merci che, trovandosi occupati gli spazi riservati, parcheggiano di fronte alle abitazioni e attraggono con i liquidi colanti dei pesci destinati ai ristoranti circostanti, topi e gabbiani, la situazione sembra essere diventata ingestibile. "Siamo costretti a fare l’abbonamento perché non esistono parcheggi gratuiti – racconta la ragazza – Ma ci manca poco che paghiamo meno per il condominio. Parcheggio la macchina in una zona che, comunque, non è del tutto sicura, perché c’è sempre chi di sera te la riga. E dove d’estate è impossibile muoversi o spostarsi per non perdere subito il posto. Per quattro mesi e tutte le domeniche dell’anno, io non dovrei toccare la macchina nemmeno per andare a lavoro, perché altrimenti devo parcheggiarla in viale Colombo o in via Roma, per cui non sono coperta. Considerati questi fattori, la cifra richiesta è una cosa inaudita".

G.P.