"Religiosità e paganesimo Sono uniti in questa festa"

Un folto gruppo di persone anticipa la sua entrata: sono le 11,15 e Neri Marcorè fa il suo ingresso nella sala Viani della Gamc. È lui l’ospite del Carnevale di ieri. Abiti scuri, come i suoi capelli, ma con l’inconfondibile voce ringrazia il pubblico che lo accoglie con un applauso. "E’ la prima volta che vedo i carri dal vivo, sono molto curioso di farmi sorprendere e stupire da loro. Grazie per questa amicizia che si rinnova, di questo legame tra Tirreno e Adriatico che continua", afferma l’attore, classe 1966, originario di Porto Sant’Elpidio nelle Marche. Marcorè spiega a "La Nazione" il suo rapporto col Carnevale. "Non ho mai avuto una relazione semplice con lui, mi piaceva da bambino ma non da adolescente. Poi la situazione si è riequilibrata, crescendo, con i figli. Adesso lo vivo come una festa che unisce religione e pagano. Mi piace farmi sorprendere". Già Burlamacco d’oro nel 2018 e voce insieme a Stefania Sandrelli degli spot pubblicitari della manifestazione. Su questo Maria Lina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale dice: "Siamo scaramantici, se le cose vanno bene tendiamo a andare nello stesso modo". Ma la presentazione è anche l’occasione per svelare al pubblico un annedoto. "Ho associato per anni Viareggio al caso Lavorini, da bambino ascoltavo un disco che parlava della vicenda, una storia tristissima". Dopo è il momento dell’Avis, presente anche questo anno, dopo lo stop delle edizioni pandemiche e Marcorè si alza di nuovo per prendere la parola. "Invito tutti a donare il sangue, è un fare del bene che porta soltanto vantaggi. Poi ti viene anche offerta la colazione". "Ci saranno oggi più di 300 ragazzi da tutta Italia", sottolinea Maurizio Rossetti di Avis Viareggio. E’ invece il presidente nazionale Gianpietro Briola a evidenziare il legame tra l’associazione e il Carnevale. "E’ una festa, non solo folcloristica ma anche culturale. E la solidarietà non è un qualcosa di occasionale ma di culturale". Tra gli altri ospiti, Antonio Spazzafumo, sindaco di San Benedetto del Tronto che ha ricordato la folta presenza di sanbenedettesi in città. Nelle parole del vice sindaco Alberici l’intenzione di celebrare il prossimo anno i 30 anni del gemellaggio. Ospiti anche dagli altri Carnevali d’Italia, Putignano e Bergamo. Presente anche l’imam di Firenze Izzedin Elzir, che sabato aveva partecipato a un tavolo culturale insieme allo storico Franco Cardini. Da ultimo, l’influencer Vanessa Blandina, con figli al seguito, ospite della Kinder. "E’ la mia prima volta". Affermazione che fa dire alla presidente Marcucci: "Quanti battesimi che abbiamo oggi".

Alice Gugliantini