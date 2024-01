Relazioni reali per educare all’affettività

Sai babbo, Eleonora quando deve ricaricare il telefonino si fa qualche selfie... nuda". Matteo, un mio amico, guidava la macchina qualche giorno fa quando la figlia gli ha raccontato cosa accadeva nella sua classe. Per poco non andava a tamponare l’autobus fermo al semaforo. E non è questione di bigottismo, decisamente lontano dal mondo di Matteo. Il problema è che Alice, sua figlia, frequenta la seconda media. È poco più che una bambina, insomma. Una ragazzina a cui il cuore dovrebbe battere come all’indimenticata Sophie Marceau de “Il tempo delle mele“.