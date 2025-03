Regolamento del verde: "Frettoloso e imposto"

"Regolamento del Verde approvato dalla maggioranza, senza coinvolgimento. Avevamo chiesto un preventivo incontro con la cittadinanza". I tre gruppi di opposizione – Amo Forte, Impegno Sociale, Legalità e trasparenza – hanno sottoscritto un documento congiunto per protestare contro il metodo per varare la regolamentazione del verde pubblico e privato. "L’ennesima corsa contro il tempo dovuta all’imminente entrata in vigore del Piano Operativo – tuona la minoranza – la solita mancanza di programmazione di questa amministrazione che, pur avendo avuto oltre due anni per lavorarci, si è ridotta a farlo negli ultimi giorni e soprattutto a porte chiuse. Il tutto in assenza di un Piano del Verde sovraordinato al Regolamento stesso che sarebbe necessario oltre che previsto dal programma di mandato del sindaco. Il Regolamento del Verde è stato illustrato brevemente alle commissioni ambiente e urbanistica a meno di dieci giorni dalla sua votazione e con ancora in corso le modifiche da parte degli esperti di settore. Non c’è stato spazio, dunque, per discutere le perplessità sollevate mesi fa anche via mail riguardo il futuro della pineta diffusa, la tutela e la messa in sicurezza delle alberature, gli abbattimenti e le sostituzioni, la disciplina delle siepi fronte strada. Stessa dinamica ripetutasi nella seduta di consiglio dove non sono stati convocati né l’esperto né gli uffici, impedendoci nei fatti di presentare modifiche o emendamenti al testo che, in virtù dell’assenza di ben due gruppi di opposizione all’interno delle commissioni, rimangono l’unico strumento di apporto reale ai lavori".

Fra.Na.