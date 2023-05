Regno di Natale è già possibile presentare il progetto

Il Natale è diventato una piccola ma importante stagione turistica, grazie alla magia di luci, addobbi ed eventi che la cittadina offre. Il Comune intende dunque acquisire fin da ora proposte per l’organizzazione de il Regno di Natale in piazza Garibaldi ed eventualmente nelle strade adiacenti. La manifestazione che prende il posto del cosiddetto “mercatino di Natale”, si aprirà il 1 dicembre e dovrà chiudersi non prima del 26 dicembre 2023. Il progetto dovrà prevedere, oltre al mercatino, anche un allestimento scenografico a tema natalizio che coinvolga tutta l’area interessata, che dovrà necessariamente includere piazza Garibaldi, “racchiudendola” entro un perimetro delimitato da piante, scenografie, o altri elementi a discrezione dell’organizzazione che presenterà la proposta e, proponendo eventualmente, eventi collaterali e somministrazione di prodotti gastronomici tipici del periodo natalizio. I progetti dovranno essere presentati entro le 12 del 17 giugno al protocollo del Comune.