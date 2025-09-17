Regatalonga e Veleggiata. In tanti per ricordare la strage ferroviaria

Una giornata intensa, fatta non solo di sport, ma soprattutto di condivisione e riflessione, quella vissuta "con il cuore, la voce e la vela" grazie alla sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana e al Club Nautico Versilia che, in collaborazione con l’associazione Il Mondo che vorrei Onlus, hanno dato vita alla 39ª Regatalonga, la tradizionale veleggiata per non dimenticare le vittime del 29 giugno 2009 e alla Veleggiata di Fine Estate 2025. Dopo il rinvio dello scorso luglio a causa delle avverse condizioni meteo-marine, Viareggio ha, infatti, accolto nel tratto di mare compreso fra il molo Nord, Marina di Pietrasanta e ritorno una quindicina di imbarcazioni. Una partecipazione significativa che ha confermato come la memoria non conosca ostacoli e che il "desiderio di esserci superi ogni vento contrario".

Come da tradizione, l’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto in favore dell’associazione Il Mondo che vorrei. Nel corso del briefing di benvenuto il presidente de "Il Mondo che vorrei onlus" Daniela Rombi ha ringraziato organizzatori ed equipaggi e, in un intervento profondo, toccante e appassionato ha ripercorso le tappe processuali e le finalità dell’associazione. "Siamo qui per ricordare, perché è importante ricordare, e perché la sicurezza sul lavoro e del trasporto della quale si occupa Il Mondo che vorrei è un tema fondamentale – ha sottolineato il direttore sportivo Lni Viareggio Fabrizio Sartini –. Oggi abbiamo tirato su le vele con il cuore. È stata una giornata intensa e speciale, resa unica dalla presenza di armatori, equipaggi, volontari e amici che hanno voluto condividere il vento (poco), il mare e soprattutto il ricordo. La vostra partecipazione ha dato forza e calore a questo momento di memoria collettiva, trasformandolo in un segno tangibile di comunità e di solidarietà. Un ringraziamento sincero anche a chi ha reso possibile l’organizzazione e a tutti coloro che, con il loro impegno e il loro cuore, hanno contribuito a rendere questa veleggiata non solo un evento sportivo, ma un vero momento di unione e riflessione. Grazie a tutti, il mare ha custodito e portato lontano i nostri pensieri, i nostri ricordi e il nostro affetto".