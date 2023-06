Refezione scolastica Iscrizioni aperte

Ultimi giorni per le iscrizioni al nuovo servizio mensa per il prossimo anno scolastico. Le famiglie sono chiamate in questi giorni a fare la propria scelta e a iscrivere i propri figli al servizio di refezione. Per farlo basta accedere al sito del Comune nella sezione aree tematiche “Istruzione”, poi nel menu a destra “refezione scolastica” e seguendo le indicazioni. In alternativa c’è l’opzione “pasto da casa” da segnalare direttamente alla scuola. In entrambi i casi, il non fare una scelta non implica automaticamente l’altra.

Per l’iscrizione, è stato predisposto un tutorial distribuito alle famiglie e presente online. L’ufficio pubblica istruzione del Comune resta inoltre a disposizione per chiarimenti (0584 979 295 e in presenza il mercoledì mattina dalle 9 alle 13, muniti di Spid per procedere all’iscrizione direttamente in ufficio per chi non riuscisse autonomamente). "Abbiamo già i numeri dello scorso anno confermati dalle iscrizioni ad oggi ricevute ma siamo sicuri che la scelta di tornare al servizio mensa totalmente pubblico e l’impegno anche economico da parte del Comune per cercare di renderlo davvero accessibile a tutti farà crescere ancora le adesioni - commenta la sindaca Simona Barsotti –; l’importante è che tutte le famiglie siano informate e facciano la loro scelta per poi organizzare il servizio al meglio".

"Un servizio di qualità e allo stesso tempo equo ed accessibile – spiega l’assessore alla scuola Mario Navari –; abbiamo condiviso con la scuola e con le famiglie tutte le scelte, adesso ancora gli ultimi giorni per iscriversi e poi nuovamente insieme per far partire, monitorare e far crescere passo passo il servizio sempre in sinergia con tutti i soggetti coinvolti".

RedViar