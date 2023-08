Redistribuzione deleghe Mozzoni a Seravezza: scuole superiori e pari opportunità

Redistribuzione delle deleghe all’interno della giunta Alessandrini. Sarà infatti l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni ad occuparsi anche ai rapporti con la scuola superiore e alle pari opportunità, deleghe che erano detenute dell’ex assessore Vanessa Bertonelli. Per quanto riguarda la cultura invece il sindaco Lorenzo Alessandrini ha comunicato in consiglio comunale di tenere per sè tale settore mentre all’assessore Michele Silicani è stato affidato di seguire l’analisi e valutazione dei mutamenti climatici in atto, un comparto tutto nuovo. Recentemente in giunta ha fatto il suo ingressso Alessandra Graziani che dovrà seguire le politiche relative ai seguenti settori: tradizioni popolari, rapporti con le frazioni e le località minori, politiche della montagna, politiche della solidarietà e dell’accoglienza e politiche contro le nuove povertà.