“Reddito“ coi mesi contati In 800 rischiano il sussidio

Il “Reddito di cittadinanza“ ha i mesi contati, e circa 800 versiliesi (su un totale di oltre 2mila 100 famiglie che oggi percepiscono il sussidio) già da agosto rischiano di perdere ogni sostegno e rimanere fuori anche da “Mia“. La “Misura di inclusione attiva“ allo studio del governo Meloni cambia infatti le platee, la durata, gli importi e i requisiti per ottenere il beneficio.

Nella sostanza la nuova misura dovrebbe dividere l’accesso al beneficio tra le famiglie che hanno componenti minori, disabili o over 60 e quelle che non li hanno, prevedendo per queste ultime importi più bassi e una durata minore del sussidio. Più rigorosi i parametri economici. La soglia Isee richiesta per ottenere il beneficio dovrebbe scendere dagli attuali 9.360 euro a 7.200, e un reddito familiare non superiore a 6.000 euro. L’assegno mensile di 500 euro sarà destinato alle famiglie con persone non occupabili (ovvero dove è presente un minorenne, un anziano o un disabile), e avrà durata di 18 mesi per un massimo di 6.000 euro all’anno. Per le famiglie in grado di lavorare e un’entrata massima di 4.500 euro l’anno, l’assegno mensile sarà di 375 euro, della durata massima di 12 mesi. Il patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non dovrà superare i 30 mila euro, e quello della prima casa non potrà essere superiore a 150mila euro ai fini Imu, vincolo questo non presente nella vecchia misura.

Inoltre se per il reddito di cittadinanza la decadenza scattava col secondo rifiuto lavorativo; la “Mia“ dovrebbe decadere invece se si rifiuta la prima offerta di lavoro congrua, a tempo indeterminato o determinato, anche in somministrazione, non inferiore a 3 mesi entro 80 chilometri dal luogo di residenza. E per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro il Governo sta pensando ad una nuova piattaforma digitale per incrociare domanda e offerta. "Chi richiede il nuovo sussidio dovrà necessariamente iscriversi e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale: il primo passaggio non l’ultimo per ottenere il sostegno economico" ha spiegato la Ministra del lavoro Marina Elvira Calderone. Una volta presa in carico la richiesta, il sistema, in automatico, invia il soggetto al Centro per l’impiego oppure all’assistenza sociale dei Comuni e del Terzo Settore. Accanto all’erogazione in denaro, Mia prevederebbe infatti l’adesione ad un progetto di inclusione sociale e lavorativa.

"L’occupabile – ha chiarito la Ministra Calderone – non avrà un sussidio, ma una politica attiva definita anche da un’indennità di partecipazione. La vecchia logica del Reddito di cittadinanza non c’è più". Peccato però che anche troppi occupati, in Italia, non arrivano al reddito di sopravvivenza. E sul salario minimo è già scontro...