Recruting day a Villa Bertelli per trovare lavoro

Recruiting day a Villa Bertelli. Lunedì 27 febbraio dalle 10 alle 17 si terrà una giornata per far incontrare domanda e offerta di lavoro. "Si tratta – spiega Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale delegato alle politiche giovanili che ha organizzato l’evento insieme ad Informagiovani e Cassiopea – di una iniziativa condivisa dalle categorie economiche del territorio con cui mi sono interfacciato e con le quali avvieremo altri progetti che rinsaldino le varie professionalità richieste sul mercato. Sono felice che abbiano aderito già 31 stabilimenti balneari, 8 hotel e altre 4 strutture turistiche. Trattandosi di una prima edizione valuteremo poi una volta conclusa se e come apportare correttivi e migliorie perché è nostra intenzione ripeterla ogni anno. Il recruiting day inoltre sarà anche una opportunità per le aziende di conoscere meglio i candidati ed evincere tutta una serie di elementi, tra cui quelli umani, che non è possibile dedurre da un semplice curriculum". Al momento le figure ricercate sono: personale di sala 9, camerieri 32, addetti alle pulizie 2, lavapiatti 8, bagnini 6, cuocoaiuto cuoco 28, pizzaiolo 3, barmanbanconieri 19, facchino 2, cameriere ai piani 2, receptionist 2, tuttofare manutentore 2,sommelier, massaggiatore, parcheggiatore, animatore per bambini. Chi intende partecipare può prenotarsi a [email protected]