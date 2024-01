Recruiting day. Evento il 31 in ambito turistico

Sarà rivolto a tutti coloro che hanno intenzione di lavorare nel settore del turismo il prossimo “Recruiting day“ organizzato come sempre dalla presidenza del consiglio comunale insieme ad Informagiovani e Cassiopea. L’appuntamento è per il 31 gennaio a Villa Bertelli dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 e sarà infatti dedicato alle opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro con l’obiettivo di creare sinergie tra il territorio, professionalità e imprese appartenenti al comparto turistico. "Questa giornata è per noi molto importante – spiega Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale con delega alle politiche giovanili – perché la tematica rappresenta il fulcro della nostra economia, quella turistica. Proprio per questo ci siamo nuovamente confrontati nei giorni scorsi con le categorie economiche del paese, non solo in vista dell’organizzazione del ’Recruiting day’, ma per portare avanti un progetto che riguarderà in particolar modo la formazione, costruendo un percorso di eccellenza permanente da cui possano uscire figure altamente qualificate operanti nell’ambito turistico".

All’evento a Villa Bertelli hanno aderito stabilimenti balneari, hotel e altre strutture turistiche. Tra le figure ricercate ci sono il personale di sala, camerieri. addetti alle pulizie, lavapiatti, bagnini, cuoco-aiuto cuoco, pizzaioli, barman-banconieri, facchini, cameriere ai piani receptionist , tuttofare manutentore, sommelier, parcheggiatore, animatore per bambini e molte altre figure del settore turistico. A coloro che intendono partecipare come candidati si consiglia di prenotarsi inviando una email all’indirizzo [email protected]