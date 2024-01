Recruiting day. Ancora posti disponibili Il 31 gennaio si terrà a Villa Bertelli un recruiting day per trovare personale nel settore turistico. Sono ancora disponibili posti per figure come camerieri, cuochi, barman e altri. L'evento mira a creare sinergie tra territorio, professionalità e imprese del comparto turistico. Per partecipare, è consigliato prenotarsi via email.