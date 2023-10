Recruiting day a Villa Bertelli. Posti per operai e impiegati

Dall’idraulico allo scaffalista. Sono davvero tante le proposte di lavoro in ballo e per favorire l’incontro tra domanda e offerta saranno ripetuti a Villa Bertelli i recruiting day. Venerdì 27 ottobre dalle 9.30 alle 13 è prevista la prima giornata dedicata a tutti coloro che stanno cercando lavoro e finalizzata a fornire occasione di incontro tra domanda e offerta lavorativa. L’evento sarà dedicato alla ricerca di figure professionali quali operai generici e specializzati (saldatori, carpentieri, idraulici, elettricisti ecc.), magazzinieri e autisti. In questa occasione sarà possibile effettuare colloqui in presenza con gli addetti al reclutamento delle agenzie Adecco, ADHR, Ali, Etjca, GI Group, Lavorint, Manpower, MAW, Orienta, Randstad, Synergie, Umana, nonché presentare il proprio profilo e lasciare alle agenzie il proprio curriculum, anche in vista di eventuali offerte future. Per partecipare è necessario iscriversi, inviando il proprio nominativo e un recapito alla mail informagiovani@comunefdm.it.

"Questo è il secondo anno che organizziamo i Recruiting Day – commenta il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini – eventi questi che sono in linea e riaffermano l’impegno di questa amministrazione all’incentivo e alla promozione dell’occupazione lavorativa. Quest’anno anche le tempistiche sono favorevoli: abbiamo deciso di anticipare gli incontri così da affrontare il nuovo anno, nonché la futura stagione, con meno posti vacanti possibili e con i nuovi lavoratori già inseriti nelle loro postazioni e a proprio agio nelle loro mansioni. Quello è il primo Recruiting Day, ma in agenda ce ne sono altri, dedicati a varie categorie, e ci auguriamo che in molti, da Forte dei Marmi ma anche da altri Comuni decidano di partecipare, e che possa realizzarsi un circolo virtuoso tra le due dimensioni complementari della domanda e dell’offerta". Nel mese di novembre, verrà organizzato un nuovo Recruiting day per le professioni di addetto alle pulizie, addetto mensa, addetto gdo (cassiere, scaffalista ecc) e impiegato.

Fra.Na.