Recruiting day a Villa Bertelli Posti al Consorzio

RECRUITING DAY A VILLA BERTELLI

Il Comune di Forte dei Marmi in collaborazione con l’Ufficio Informagiovani e la Cooperativa Cassiopea organizza una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’evento si svolgerà lunedì 27 febbraio dalle 10 alle 17 nei locali di Villa Bertelli in Via Mazzini 200 a Forte dei Marmi. Saranno presenti 50 aziende del settore turisticoricettivo che raccoglieranno i curricula dei candidati che potranno presentarsi di persona e svolgere un breve colloquio di lavoro. Si consiglia di prenotare inviando una mail a [email protected]

PERSONALE PER CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA

Il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia negli ultimi tempi ha visto aumentare

sensibilmente il proprio lavoro. La gestione dei punti informazione di Lido di Camaiore e Camaiore, l’organizzazione puntuale dei numerosi eventi tra fiere promozionali e manifestazioni oltre all’aumento sensibile delle

collaborazioni con le Amministrazioni comunali della Versilia ha portato il Consorzio ad aver

bisogno di integrare all’interno del proprio organico nuove risorse.

Non si tratta di personale da impiegare solo nella stagione estiva, ma un supporto da assumere

per le attività quotidiane.

Quella che viene richiesta ai candidati è l’esperienza nell’organizzazione di eventi e nel settore

turistico oltre alla conoscenza delle lingue straniere.Le candidature dovranno essere inviate a [email protected]