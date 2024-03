Record di click. E ora Malfatti spopola in Rete

Sono state 825mila visualizzazioni sulla pagina instagram, un record, e proposte di collaborazione legate alla sua passione: la musica. Massimo Malfatti (foto), viareggino, vive al Terminetto, in seguito alla esibizione di Candy sul palco di The Voice Senior”, il talent su Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Nonostante non sia rientrato nella squadra dei sei cantanti scelti da Gigi D’Alessio su 12, squadra di cui faceva parte, ha portato a casa un bel risultato in termini di soddisfazione e nel cuore una esperienza indimenticabile. Nei giorni successivi al sogno che ha vissuto sul palco di Rai 1 sono arrivate gli si sono aperte tante porte.

Massimo Malfatti, cosa le ha lasciato questa esperienza televisiva?

"Mi hanno chiamato in tanti e mi hanno proposto di far parte di band e di esibirmi in alcuni locali. Ma per me, dopo questa esperienza che non mi aspettavo di vivere, è presto scegliere cosa fare nel mio futuro. Ho un lavoro che mi piace nella sala operativa dell’autostrada. Ho una compagna che amo. Una sola certezza: da maggio come ho fatto nelle scorse stagioni mi esibirò all’Eden in passeggiata".

Cosa è cambiato nella sua quotidianità dopo il talent della Rai?

"Ho ricevuto tante attestazioni di stima. Mi sono sentito gratificato. E’stata una esperienza bellissima con uno staff che segue i concorrenti in modo perfetto", conclude Massimo Malfatti e valuta quali proposte musicali accettare nel futuro.

Maria Nudi