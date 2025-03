Receptionist al Lido richiesta da stabilimento

PERSONALE AL BEACH CLUB

BAGNINI, AIUTO BAGNÌNI senza brevetto per fare la spiaggia, CAMERIERI, BARMAN, HOSTESS E RECEPTIONIST: sono queste le figure professionali ricercate dal Beach Club Versilia per completare l’organico in vista della prossima stagione estiva. Il Club di Cinquale ha aperto ufficialmente le candidature in vista di maggio. Cv: [email protected] o rivolgersi alla segreteria 0585.807876.

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA

Stabilimento balneare “Bagno Gioia” a Lido di Camaiore cerca per accoglienza clienti, prenotazioni, assegnazione ombrelloni cabine e tende. Diploma, minima esperienza, buona conoscenza lingua inglese. Maggio 9-13 giugno-luglio-agosto 8,30-14,30 settembre da concordare. Per candidarsi 3470147634

PULIZIE PALASPORT

Urgentemente figura come addetto/a alle pulizie, presso Palasport di Camaiore per 5 h settimanali più sostituzione ferie. Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. 3486542123