Rebus viabilità e parcheggi Residenti costretti a lunghi giri E al “Lucchesi“ tolti 23 posti

di Daniele Masseglia

La sera sono costretti ad allungare il percorso di almeno un chilometro per poter tornare a casa e a breve non potranno più sostare all’ex ospedale “Lucchesi“ a causa della riapertura, dopo oltre 20 anni, del vecchio ingresso di via Capriglia. Tempi di crucci e disagi per i residenti del centro storico, sebbene i rimedi siano dietro l’angolo. I problemi a Porta a Lucca riguardano il cantiere in corso per la realizzazione della mini-rotatoria tra via Santini e via Sauro, operazioni in calendario fino a metà marzo e condotte dalle 20 alle 7 per ridurre i disagi. "La rotatoria è utile – scrivono alcuni cittadini – ma per agevolare la viabilità si poteva aprire il varco Ztl di via vicolo Lavatoi, come concesso ai genitori all’ingresso e uscita da scuola, consentendo ai soli residenti, e non a tutti, di transitare per raggiungere via Barsanti, via Garibaldi e via Sant’Agostino. Ora invece siamo costretti a fare il giro dell’oca passando da via Santini e via del Castagno per poi risalire dal Baccatoio imboccando la Sarzanese, in questo periodo dissestata per i lavori di Gaia". Una richiesta, quella della disattivazione del varco Ztl, che dal municipio preferiscono non commentare: "Un po’ di pazienza, tra pochi giorni sarà tutto finito".

I residenti della zona nord dovranno invece rinunciare ai 23 stalli gialli a loro riservati lungo via Capriglia. Questo perché, una volta trasferiti gli uffici comunali dal municipio al “Lucchesi“, quella zona sarà risistemata per consentire l’accesso ai disabili, più aiuole, rampe e posti per le auto istituzionali del Comune. La soppressione di quei posti comporterà minori incassi per 17.300 euro l’anno, ma la giunta ha approvato una prima soluzione-tampone individuando 9 posti da tracciare in piazza Matteotti, lato Viareggio.