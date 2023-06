Rebus presidenza del consiglio Il centrodestra cerca la sintesi

Evitare spaccature nella coalizione per non iniziare il secondo mandato Giovannetti col piede sbagliato. È l’imperativo che si è dato il centrodestra alla vigilia dell’insediamento del consiglio comunale, in agenda domani alle 9 in municipio. A turbare la tranquillità della compagine, confermata due settimane fa al ballottaggio, è l’indicazione del presidente del consiglio comunale. Tanto che sarà necessaria una giunta politica, la prima del centrodestra post-elezioni, per trovare una sintesi e una piena e unanime convergenza. I nomi in ballo, ormai è noto, sono due: la veterana Paola Brizzolari (nella foto), della lista di Giovannetti “Ancora Pietrasanta“, che ha ottenuto il suo settimo mandato consecutivo nell’arco di ben 40 anni e per ora in pole position, e il capogruppo uscente della Lega Antonio Tognini, il più votato del Carroccio alle amministrative ma “sacrificato“ in giunta per far posto alla confermata Tatiana Gliori, sempre della Lega. Se non dovesse essere raggiunto il voto di due terzi dei consiglieri, sarà necessaria una seconda seduta – venerdì alle 9 – in cui basterà la maggioranza assoluta. Lapidario ’ex senatore Massimo Mallegni: "Quando una compagine di governo si accinge ad amministrare una città deve trovare l’unita su ogni scelta. A partire dall’organizzazione della macchina, dalla giunta fino alla presidenza del consiglio".

Prima seduta, prima protesta. "Mi chiedo – scrive il consigliere di ’Alternativa per Pietrasanta’ Luca Mori – perché le sedute sono state convocate la mattina presto di due giorni feriali. Di solito un consiglio così importante viene fatto la sera o il fine settimana per permettere la massima partecipazione, visto anche il periodo in cui sempre più persone si disinteressano alla politica".

d.m.