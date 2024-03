Realizzazione del nuovo sottovia . Si cercano ditte interessate ai detriti

Il Comune ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse all’acquisto dei sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni di scavo per la realizzazione del sottovia della linea ferroviaria a Querceta: in sostanza si pensa ai detriti che deriveranno dalla realizzazione del tunnel che andrà a sostituire l’attuale ponte. L’avviso è finalizzato a verificare l’esistenza di operatori economici interessati all’acquisizione di terre e rocce derivanti dallo scavo la cui quantità presunta è di 23.500 metri cubi.

Successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse il Comune potrà procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’alienazione del materiale.

Il tipo di materiale che sarà portato alla luce in fase di scavo si presta per la realizzazione di rilevati stradali e aree di parcheggio.

L’avviso contiene tutte le informazioni necessarie per quanti possono essere interessati, a partire dal periodo nel quale il materiale potrà essere disponibile, ovvero presumibilmente la seconda metà dell’anno prossimo, le modalità di carico e il possesso della specifica autorizzazione per la gestione di materiali inerti.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse all’ufficio protocollo del comune di Seravezza entro le 12 di mercoledì 3 aprile, indicando in oggetto la dicitura “Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’acquisizione di sottoprodotti derivanti dallo scavo”.

La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata a mezzo pec all’indirizzo [email protected], utilizzando il facsimile presente sul sito web del Comune, all’indirizzo www.comune.seravezza.lucca.it.