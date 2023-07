Razzìa dei ladri Campi coltivati presi di mira

Ortaggi, pomodori, tagliaerba e via dicendo: adesso i ladri si accaniscono nei ‘campi’. Furti estivi che cambiano prodotti e bottino stanno diventando un uso comune, specie a Capezzano Pianore: i proprietari delle serre che coltivano verdure sono costretti ad istallare perfino telecamere per inchiodare i ladri ‘vegetali’. Non bastano più le casseforti o i valori: troppo chiusi e difficili da arraffare mentre, in estate, diviene semplice e fruttuoso gettarsi su zucchini, frutta, insalata rubando le cassette ai produttori. Alcuni coltivatori, come Manola Corfini che possiede con il marito alcune serre a Capezzano, denuncia appunto il fatto di doversi munire di telecamere collegate al cellulare dopo vari episodi di furti di prodotti agricoli: “ E’ una tristezza infinita - assicura - non ci sono parole…”. In un’atra azienda agricola giorni fa sono sparite due macchine tagliaerba, in un’altra ancora varie cassette piene di pomodori: insomma il bottino non e’ enorme quanto a valore, ma indica un nuovo filone di microdelinquenza spicciola che ‘si attacca’ a tutto. Spesso sono ladri disorganizzati che arraffano per rivendere e si introducono nelle serre in orari pomeridiani di afa, quando chi lavora si gode un meritato riposo. Un’abitudine che minaccia e colpisce la rete di lavoro della terra, parte integrante del nostro tessuto economico.