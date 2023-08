Rastrelliere, Cestini e Panchine Omogenee a Pietrasanta: Intervento da 100mila Euro

Un’immagine della città più decorosa e un metodo per risparmiare sulle forniture. Sono i motivi alla base della decisione dell’amministrazione comunale di rendere omogenei cestini, panchine e rastrelliere per bici nell’ambito di interventi sull’arredo urbano da 100mila euro, inseriti nella variazione al bilancio previsionale approvata nell’ultimo consiglio comunale. "Oltre alla consueta sostituzione nei parchi dei giochi usurati – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – vorremmo unificare cestini, panchine e rastrelliere per un fattore estetico e per ottimizzare la fornitura degli arredi. Uno stesso modello ci permetterebbe di chiedere un numero di elementi maggiore, abbattendo le spese, e di costruire una ‘riserva’ a cui attingere rapidamente per sostituire quelli danneggiati". Confermati infine i cestini con un’apertura più stretta, per renderli utilizzabili solo per i piccoli rifiuti, oltre all’ipotesi, con l’assessorato all’ambiente, di nuovi contenitori per le deiezioni canine dove c’è maggior passeggio.