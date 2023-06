Rassegna su Pedro Almodóvar Cinque film cult con grandi attori

Il Cinema Scuderie ospita da domani “Almodóvar - La forma del desiderio”. Cinque film di culto per riscoprire la dirompente attualità e la libertà espressiva del cinema di Pedro Almodóvar. Si inizia domani alle 21.15 con “L’indiscreto fascino del peccato“ in versione originale e martedi doppiata. Il film suscitò scalpore e accese il dibattito alla Mostra del cinema di Venezia del 1983. E’ proposto nella versione reintegrata delle parti tagliate del 1984: inedita e mai vista in Italia. Divertenti, grotteschi, melodrammatici, i personaggi sono mossi dal desiderio, che sia per amore o per vendetta. Carmen Maura, Antonio Banderas, Miguel Bosè, Marisa Paredes, Victoria Abril, Rossy de Palma sono attori che hanno dato volto e forma al desiderio dei personaggi di Almodòvar.