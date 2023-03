Rassegna “Mentinclusive“ "Tanti temi da sviluppare infuturo"

In tantissimi hanno seguito la due giorni di "Mentinclusive. Didattica tra opportunità e diversità" nell’area medicea. Un successo fuori da ogni previsione per la rassegna alla sua prima edizione che aveva lo scopo di

viaggiare nell’inclusione attraverso diversi canali comunicativi. Tanti i momenti di interesse: dalla presenza del fotografo Leonardo Baldini che ha illustrato il suo volume con scatti di disabili assieme a personaggi famosi fino all’intervento conclusivo dello scrittore Davide Rondoni (moderato dalla professoressa Sara Taglialagamba) che ha evidenziato come "la scuola vada cambiata: quando si parla di merito nella danza o nel calcio il concetto è chiaro. Quando se ne parla per la scuola, questa va in tilt. Di inclusione non si dovrebbe neppure più parlare ma dovrebbe essere la normalità". "E’ stata un’esperienza fantastica – commenta l’assessore alla pubblica istuzione Valentina Mozzoni – e il prossimo anno anche la Regione sosterrà l’iniziativa. Inoltre sono nate idee per altri appuntamenti legati alla scuola, all’istruzione e alla formazione. Ringrazio il professor Luca Fanucci referente dell’inclusione all’università di Pisa, la psicologa e logopedista Anna Serra, la Coop Le Briccole, la dottoressa Cristina Martelli, la dottoressa Martina Federici, il gruppo volontario della cultura e il gruppo lavoro per l’inclusione, le professoresse Bacci e Guidi dell’istituto alberghiero, la Coop Cassiopea e Anffas".