Rapina choc in centro È caccia al bandito Testimone lo avrebbe riconosciuto dal video

Una pista c’è. Il video del violento scippo ai danni di due anziani a passeggio sottobraccio su via IV Novembre, ripreso dalle telecamere di un’abitazione privata, ha fatto il giro della città. E il volto del rapinatore, che non si è fatto scrupoli a trascinare, per metri, sull’asfalto e a poi prendere a calci la sua vittima (una donna di 73 anni) pur di strapparle la borsa dalle mani, sarebbe stato riconosciuto. O almeno un testimone avrebbe fornito alle Forze dell’Ordine indicazioni utili per arrivare all’identificazione di quell’uomo. Sulle indagini, per il momento, c’è massimo riserbo. Ma l’attività degli inquiranti è serrata.

La brutalità dell’aggressione, avvenuta a pochi passi dalla Passeggiata, contro una coppia inerme, in quel momento distratta da una chiacchierata al chiar di luna, ha creato un moto di sdegno e di preoccupazione. Amplificato dai numerosi episodi micro (e non solo) criminalità degli ultimi mesi: dalle spaccate della banda del tombino che ha seminato il panico in centro, al doppio colpo grosso alla boutique “Càos“ di Silvia Bini in Passeggiata. Poi i continui assalti negli stabilimenti balneari, alle attività della Pineta di Ponente, le razzie notturne sulle auto in sosta, ... "Questa escalation – interviene lil gruppo Lega di Viareggio – non è più tollerabile, tra aggressioni, furti, spaccate e il consueto spaccio, la città è praticamente invivibile". Per questo, per sollecitare anche l’amministrazione ad intervenire sulla questione sicurezza, la Lega ha deciso di promuovere un presidio di protesta di fronte al Comune. Organizzato per sabato, alle 10, di fronte al Palazzo di piazza Nieri e Paolini. "Sarà un’iniziativa aperta a tutti i cittadini, alle attività economiche e a chiunque senta la necessità di un cambio di marcia sul tema anche da parte dell’amministrazione Del Ghingaro – spiega il capogruppo Alessandro Santini – porteremo inoltre la questione in Consiglio comunale con un apposito atto che verrà presentato dal nostro gruppo consiliare. Non intendiamo accettare passivamente una situazione che danneggia non solo l’immagine della nostra Città in piena stagione ma, in prima istanza, i cittadini stessi".

E per affrontare il problema, secondo i leghisti, "ognuno deve fare la sua parte. E se da un lato le Forze dell’Ordine riceveranno a breve rinforzi cospicui, dall’altro l’amministrazione comunale sembra impassibile e prigioniera dei suoi stessi spot elettorali, lasciando la città incredibilmente priva di un servizio H24 della Polizia Municipale e di un Assessore con delega alla sicurezza, ma anche senza alcuna strategia per contribuire al contrasto della criminalità sul territorio".

Anche il Partito Democratico, "esprimendo solidarietà alla coppia selvaggiamente aggredita", sollecita una risposta da parte delle istituzioni. "Viareggio non è terra di nessuno grazie soprattutto alla preziosa e quotidiana opera delle Forze dell’Ordine, ma – proseguono i democratici – è necessario alzare subito il livello di guardia e di attenzione per evitare il ripetersi di gravi episodi simili di violenza, e per assicurare rapidamente alla giustizia il rapinatore e tutti coloro che delinquono" Pertando il Pd invita "Ll’amministrazione comunale a farsi promotrice, in tempi celeri di un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine, che ringraziamo ancora per il significativo lavoro che svolgono al servizio della nostra comunità, coinvolgendo anche le associazioni di categoria, per mettere in atto iniziative e politiche di prevenzione della criminalità e microcriminalità e di controllo del territorio".

Red. Viar.