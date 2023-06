Rapina alle Poste: fermato un uomo A incastrarlo è stata un’impronta

E’ stata quell’impronta, lasciata sul plexiglass del bancone, a permettere di incastrare l’autore di una rapina alle Poste di Ripa. La polizia è infatti riuscita a scoprire e denunciare un italiano di 45 anni quale presunto autore del colpo all’ufficio postale. La rapina è avvenuta intorno alle 10,45 del 5 ottobre scorso: un individuo, vestito completamente di nero e con accento locale, impugnando un piccolo taglierino ha fatto irruzione allo sportello di Ripa, saltando il bancone e intimando alle due dipendenti presenti di consegnargli il contenuto delle casse, risultato poi ammontare a 240 euro. I locali in quel momento erano tra l’altro pieni di persone in coda, tutti in attesa del proprio turno (proprio pochi giorni prima era stato fatto esplodere il bancomat delle Poste di Querceta concentrando gli utenti, appunto, su Ripa). Infatti un cliente che ha tentato di ostacolare il bandito si è visto lui stesso puntare quell’arma addosso.

L’uomo si è poi subito allontanato facendo perdere le proprie tracce a bordo di uno scooter. Sul posto è intervenuto personale del commissariato di Forte dei Marmi, tra cui la squadra sopralluoghi della polizia scientifica che, grazie ai rilievi tecnici scrupolosi, ha individuato e rilevato la presenza di un’impronta sul plexiglass divisorio in dotazione al personale degli sportelli che, sviluppata ed inviata ai laboratori del gabinetto regionale di polizia scientifica di Firenze, ha dato esito positivo, permettendo quindi di individuare il presunto autore del reato, un uomo di 45 anni originario di Torino che sarà quindi denunciato per la rapina aggravata.

Francesca Navari