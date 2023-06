Rapina a Milano, la forza di una donna e l'indifferenza di un'auto

Tommaso Strambi

Sgombriamo subito il campo dagli equivoci.

Quanto accaduto lunedì sera in via IV Novembre dove una coppia di anziani è stata rapinata e la donna trascinata sull’asfalto per diversi metri ci ha colpiti tutti. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza raccontano la brutalità del male. E nello stesso tempo la forza di una donna che, con coraggio, si è opposta al bandito. E non solo. Dai frame si vede anche un’auto che passa, scarta a sinistra, per non travolgere il bandito e la sua vittima e si allontana. Come se nulla fosse. Alla signora Paola (la donna rapinata) quell’indifferenza l’ha colpita più dei calci del malvivente.