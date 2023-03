Rampa per disabili alle case Erp ’Amo Pietrasanta’: "Merito nostro"

Dopo tante richieste, il residente disabile che vive alle case Erp di via Ficalucci, a Fiumetto, ha finalmente una rampa per potersi muovere con la sedia a rotelle in maniera autonoma. L’intervento congiunto degli assessorati al sociale e ai lavori pubblici era stato attivato dal sindaco Alberto Giovannetti. "Dopo aver contattato Erp – dice l’assessore al sociale Tatiana Gliori – il Comune se n’è fatto carico attraverso il proprio ufficio tecnico. Quel cittadino non poteva neppure recarsi in ospedale a svolgere le terapie". Rimedio che viene rivendicato dal comitato “Amo Pietrasanta“: "Grazie all’interessamento nostro e del dipartimento equità sociale di Fratelli d’Italia è stata risolta una situazione incresciosa con una rampa che garantisce i diritti dei più deboli. A breve vorremmo far installare una colonnina per la ricarica auto del cittadino disabile".