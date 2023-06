Ramo sulla ciclopista Sfiorata la tragedia

Di giorno solcata da biciclette e pedoni, di sera decisamente meno transitata ma comunque vissuta da chi vuole concedersi una passeggiata con la fresca brezza marina a fare da piacevole compagnia. Fortuna vuole che martedì sera sulla ciclopista di Tonfano non ci fosse praticamente nessuno altrimenti avremmo rischiato purtroppo di raccontare un’altra storia. Intorno alle 22, all’altezza dal bagno “Soleado“, da un albero di salice si è staccato un grosso ramo crollato a terra occupando sia l’intera larghezza della ciclopista sia una parte della carreggiata del lungomare.

Alcuni testimoni, che si trovavano sul marciapiede opposto, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto si sono fiondati una pattuglia dei carabinieri della stazione di Marina di Pietrasanta e una squadra dei vigili del fuoco. I militari si sono prodigati a controllare che il grosso ramo, del diametro di almeno 40-50 centimetri, non fosse di intralcio alla circolazione, cosa che infatti fortunatamente non si è verificata, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuoverlo con tutte le precauzioni del caso. Restano da capire le cause che hanno originato il crollo del ramo: da una prima verifica è stato escluso il gesto volontario così come un qualsiasi intoppo durante operazioni di potatura, e questo porterà pertanto gli inquirenti a concentrare le indagini sulle condizioni di salute della pianta e sulle eventuali responsabilità da parte di chi doveva effettuarne la periodica manutenzione. Con un sospiro di sollievo, questo sì, per un tempismo che ha scongiurato conseguenze peggiori dato che le dimensioni e il peso del ramo avrebbero potuto seriamente far del male.

d.m.