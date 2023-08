Raid vandalico a scuola a Torre del Lago: A fuoco un lucernario

Qualcuno racconta di averli visti mentre si arrampicavano sulla copertura della palestra delle scuole medie Gragnani, sfruttando una transenna, per poi saltare sul tetto delle elementari “Tomei“. Dove è stato incendiato il lucernario in plexiglas, dov’è stato infranto un vetro, e dove si registrano svariati danneggiamenti. È su un gruppetto di “ragazzini“, come vengono descritti, che si concentrano adesso le indagini dei Carabinieri dopo la denuncia sporta dai dirigenti scolastici degli istituti torrelaghesi finiti nel mirino di un raid vandalico in piena regola. Andato in scena nella tarda serata di martedì, tra le dieci e mezzanotte.

Ma prima di mettere a segno quell’assurdo piano, per tentare di farla franca, i responsabili hanno anche manomesso anche le sei telecamere di videosorveglianza che puntano la zona. Poi si sono lanciati alla “conquista“ delle scuole elementari, lasciando dietro il loro passaggio calcinacci, fumo e un mucchietto di cenere. Una bravata che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti, che oltre a danneggiare seriamente l’edificio in cui sono state appiccate le fiamme avrebbe potuto mettere in pericolo la stessa vita degli autori di quel vandalismo estremo.

E il problema è che non si tratta di un fatto isolato, un momento di tilt, il gioco di una sera sfuggito di mano. Nelle ultime due settimane è la terza volta che ignoti si introducono all’interno delle due scuole. Da dove sostanzialmente non sarebbe sparito niente, e dunque per il solo gusto di distruggere. Per questo, nella frazione, è scattato l’allarme.

mdc