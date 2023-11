Raid in centro, spaccate persiane e finestre anche al primo piano

Non solo Pollino-Traversagna: l’allarme furti non ha confini e fa scattare l’allarme anche tra i residenti del centro storico. Pochi giorni fa c’è stato un raid in via Oberdan, non lontano dal cantiere del Museo Mitoraj, con i ladri che sono entrati in azione di notte intrufolandosi in un paio di abitazioni, di cui una al piano terra e l’altra addirittura al primo piano dopo essersi arrampicati.

I proprietari di entrambe le abitazioni, assenti per motivi personali, se ne sono accorti all’indomani facendo l’amara sorpresa e denunciando il fatto alla stazione dei carabinieri di Pietrasanta. I ladri, per entrare nella casa al primo piano, hanno divelto le strisce orizzontali di una persiana in legno, dopo di che hanno spaccato il vetro della finestra. Il bottino per fortuna si è ridotto a pochi oggetti, nemmeno di valore, incluse alcune bottiglie di vino, ma la preoccupazione è tanta vista la frequenza di questi odiosi episodi.

d.m.