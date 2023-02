Raid a Firenze: fermato giovane

C’è anche un giovane fortemarmino tra gli attivisti del movimento Ultima Generazione che è tornato a manifestare in modo eclatante. Il gruppo ha compiuto infatti un’altra azione dimostrativa in centro a Firenze, imbrattando con la vernice la facciata del palazzo che ospita la sede del consiglio regionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a bloccare e identificare i 4 attivisti: si tratta di giovani di di Empoli, Forte dei Marmi, Arezzo e Voghera, tutti immediatamente condotti in caserma per valutare la loro posizione. Si tratta della quarta azione dimostrativa in meno di un mese, dopo quella del 22 gennaio scorso al palazzo della ragioneria di Stato a Firenze e quelle alla Scala di Milano e a Roma al palazzo del Senato.