Ragioniere o laureato. Giardiniere e aiuto bagnino

RAGIONIERE DA COMMERCIALISTA

Lo Studio Cassone stp srl cerca da assumere a tempo indeterminato sia part time che full time che abbia:

diploma di ragioniere o laurea in economia, esperienza in studi di commercialista. Cv: [email protected]

GIARDINIERE

Manutenzione di giardini, per taglio e riformatura di piante e siepi e realizzazione di recinzioni. Minima esperienza e conoscenza attrezzature, patente B. Impiego a tempo indeterminato e pieno, con orario spezzato. Info al Centro per l’Impiego

OSS O ADB

Per cooperativa sociale per le attività di assistenza, cura dell’igiene personale, vigilanza, stimolo all’autonomia personale e socializzazione di anziani all’interno di Rsa. part-time di 30/35 ore settimanali a tempo determinato. Info al Centro per Impiego

AIUTO BAGNINO

Stabilimento balneare Quilghini Viareggio cerca con esperienza. Cv: [email protected]