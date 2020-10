Viareggio, 22 ottobre 2020 - Sono in corso da ieri sera nella pineta di ponente a Viareggio (Lucca) le ricerche di un minore che si è allontanato da casa la mattina presto per andare a scuola. Impegnati anche i vigili del fuoco con varie unità e un nucleo cinofili, e le forze dell'ordine. In arrivo anche un elicottero per perlustrare la costa. Le ricerche sono partite dopo la denuncia presentata ieri sera dai genitori del ragazzo. Il minore sarebbe uscito dalla sua abitazione a Viareggio tra le 4 e le 6 di ieri mattina, con la bicicletta per raggiungere la fermata dell'autobus e poi andare a scuola in un istituto a Marina di Massa (Massa Carrara). Non è stata trovata neanche la bicicletta. Coordina le operazioni di ricerca la prefettura di Lucca.

Sul posto per le attività di ricerca e coordinamento un UCL (Unità di Comando Locale), personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e nucleo cinofili.