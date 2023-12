Ragazza viareggina si allontana da Pavia. L’appello della sorella:: "Torna, ti aspettiamo"

Si è allontanata mercoledì mattina da Pavia, Anastasia R., una giovane ragazza di 16 anni originaria di Viareggio. La giovane si era trasferita da qualche tempo a Pavia, ma spesso diceva di voler tornare dalle sue amiche in Toscana. "Mia sorella è una ragazza solare e vivace, a scuola non ha mai avuto problemi", racconta la sorella Micol. Anastasia solitamente "indossa jeans e felpe". La ragazza è alta 1,73 metri e ha una folta chioma di capelli corti e biondo platino. "Mi hanno detto di averla vista ieri sera in stazione a Pavia, mentre un altro testimone mi ha scritto di averla incontrata a Urbino insieme a un’amica con i capelli". L’appello della sorella alla ragazza e’ quello di tornare: "non siamo arrabbiati, torna ti prego. Possiamo parlare di tutto, basta che torni".