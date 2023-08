Raffica di assunzioni in Comune Entro l’anno si assegnano 10 posti

di Daniele Masseglia

Dieci assunzioni da qui alla fine dell’anno, più altre ancora da definire per il 2024 ma che sicuramente andranno a includere anche nuovi agenti della polizia municipale. Il Comune torna a rafforzare il proprio personale, con la previsione di superare tra non molto quota 170. La maggior parte degli arrivi al quartier generale di piazza Matteotti, sebbene gli uffici siano quasi tutti trasferiti alla sede distaccata di via Martiri di Sant’Anna, saranno composti da mobilità volontaria e graduatorie già esistenti, più bandi per le assunzioni a tempo determinato e stagionali.

Linee guida che sono state fissate nel fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025, approvato di recente dall’amministrazione comunale. A livello di costi, la soglia massima per la spesa potrà essere del 27% in base al decreto ministeriale del 17 marzo 2020 che stabilisce il rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per il 2023, in particolare, è previsto un costo di 333mila euro per coprire l’assunzione di 4 istruttori amministrativi-contabili, 2 istruttori tecnici, un funzionario tecnico e 3 funzionari amministrativi. Inoltre, per quantro riguarda il personale a tempo determinato, è prevista sia l’estensione del rapporto di lavoro agli operatori esperti a tempo pieno sia l’assunzione con inquadramento nell’area dei funzionari a elevata qualificazione, per un importo annuo di 35mila euro. Senza contare poi le figure che verranno assunte, sempre a tempo determinato, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, in primis al comando di polizia municipale.

"Delle dieci persone che assumeremo entro la fine del 2023 – sottolinea il sindaco con delega al personale Alberto Giovannetti – l’80% andrà ad aumentare l’organico mentre le altre sostituiranno i posti che via via si liberano per mobilità in uscita e pensionamenti. Procederemo con la mobilità volontaria e con la nostra graduatoria, e nel caso in cui la mobilità non dovesse sortire effetto, attingeremo dalla graduatoria degli altri comuni". Manovre che portano il primo cittadino ad essere molto ottimista e fiducioso: "La nostra è un’amministrazione sana e con il bilancio a posto visto che siamo in grado di fare 10 assunzioni per organizzare sempre al meglio gli uffici tecnici e amministrativi e dare migliori risposte e servizi a cittadini e imprese. Anche per il 2024 sono previste altre assunzioni, inclusi agenti della polizia municipale: la nostra è una macchina sana e ben strutturata".