Raduno Vele Storiche. Tre giorni di regate con le "nonne" del mare

VIAREGGIO

Saranno una sessantina le imbarcazioni d’epoca, classiche e storiche che dal 12 al 15 ottobre 2023 parteciperanno alla diciottesima edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio. All’importante evento non mancano imbarcazioni che hanno raggiunto e superato i cento anni di età. Tra queste il ketch aurico Tirrenia II, varato in Inghilterra nel 1914, lo Huntress II, yawl del 1922 del cantiere tedesco Naupert, e lo yawl bermudiano Barbara del 1923, che quest’anno ha celebrato il suo primo secolo di vita partecipando a tutti i raduni di vele d’epoca in Mediterraneo. In regata anche i famosi Swan classici della Sparkman Stephens Swan Association, sodalizio fondato nel 2001. Per regolamento, le barche sono suddivise in categorie per “gruppi di omogeneità” e si sfideranno in tempo reale. Le categorie sono Yacht Epoca (costruzione anteriore al 1950) e Yacht Classici (costruzione anteriore al 1976). Ammesse anche le barche appartenenti alla categoria dei 5.50 metri S.I. (Stazza Internazionale), ex classe olimpica nata nel 1949, che potranno navigare lungo un percorso a loro dedicato. La categoria Classic IOR (International Offshore Rule) raggrupperà invece gli yacht varati tra il 1970 e il 1984. La ormai collaudata formula del rally torna anche in questa occasione. Grazie infatti alla multipartenza le barche in arrivo da altri porti del Tirreno, alle ore 12 di giovedì 12 ottobre daranno lo start all’app Boating Navionics e lo stop dopo 2 ore di navigazione. La traccia con i dati verrà condivisa con l’organizzazione che stilerà la classifica in base alla migliore performance. In caso di assenza di vento all‘orario stabilito, sarà il partecipante a decidere lo Start per le due ore di navigazione. La premiazione avverrà la sera stessa in occasione del cocktail di benvenuto presso la sede del Club Nautico Versilia. Il Rally rappresenterà comunque un’occasione per dare vita a sfide dirette tra i partecipanti.

Saranno predisposti percorsi costieri davanti a Viareggio in relazione alle condizioni meteo in atto. Il Challenge Sangermani sarà assegnato al primo classificato della prestigiosa flotta del cantiere di Lavagna. Da quest’anno il raduno Vele Storiche rappresenta l’ultima tappa del Campionato Cim del Mediterraneo che comprende dieci stages tra Francia, Spagna, Italia e Principato di Monaco. E’ organizzato dalla Federazione Italiana Vela, che ha delegato le affiliate Associazione Vele Storiche Viareggio e Club Nautico Versilia, col supporto dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo. La collaudata formula del rally rappresenta un’occasione per dare vita a sfide dirette tra i partecipanti.

Walter Strata