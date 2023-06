Radici sporgenti in tutta Marina Gli albergatori: "Danni al turismo"

Un incidente, poi un altro e un altro ancora. Se non è la buchetta in strada, la causa è la radice sporgente di un pino. Nessuno è esente, residente o turista che sia. Con la differenza che il cittadino protesta e alla peggio deve portare pazienza, mentre il turista si arrabbia e minaccia di non mettere più piede a Tonfano. Testimoni oculari di queste grane sono gli albergatori, con il neo presidente Marco Marcucci che ha di recente incontrato la giunta per esporre le richieste e le osservazioni raccolte tra le 111 strutture della Marina.

La priorità numero uno è la situazione delle strade secondarie di Tonfano. "Molte fanno davvero pietà – spiega – tanto che abbiamo perso il conto delle bici rovinate a terra. Come categoria paghiamo la tassa di soggiorno speranzosi che questo gettito, per le casse comunali, serva anche per far migliorare i servizi. Anche la pulizia delle strade a volte lascia a desiderare". Tra gli altri problemi c’è l’esiguo numero dei taxi in servizio: "Sono troppo pochi, in estate preferiscono andare a prendere i clienti a Viareggio anziché alla stazione di Pietrasanta, forse perché i tragitti brevi ’rendono’ di meno. A volte tocca a noi accompagnare i clienti alla stazione". Chiudono il cerchio i divieti di balneazione e l’assenza di depliants agli infopoint: "Ringrazio il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci per aver recepito le nostre istanze attraverso gli uffici".

Ad annunciare provvedimenti è l’assessore Marcucci. "Chi mette nuove tubazioni come Gaia o cavi telefonici come i gestori – dice – dopo aver manomesso le strade deve lasciarle come le ha trovate. Gaia, ad esempio, avrebbe dovuto ripristinare l’asfalto in via Firenze, via Tre Ponti e via Ricasoli in primavera e non adesso: l’abbiamo sollecitata, ci ha promesso di metterci mano entro fine giugno".

Daniele Masseglia