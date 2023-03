Raciti domina tra le mascherate Il filo di Arianna incanta la giuria

di Martina Del Chicca

L’umanità smarrita di Matteo Raciti, persa in un labirinto di conflitti e per cui l’unica speranza è il filo rosso teso da una giovane Arianna da riavvolgere attraverso la cooperazione, ha conquistato oltre la metà dei giurati chiamati a valutare le mascherate di gruppo (oltre alle isolate). Con 83 punti, 28 in più rispetto al secondo complesso classificato, “L’umanità ha perso il filo“ ha conquistato il podio per 16 giurati su 25, con otto primi piazzamenti ma anche due ultimi posti e un ottavo. E con la vittoria per Raciti arriva anche la promozione di categoria tra i carri di Seconda, dove porterà la potente spinta teatrale che accompagna la sua opera.

Con il curioso “manerale“ o “funemonio“ e il corteo di mascheroni scheletriti Giacomo Marsili ha conquistato il sorriso dei giurati e un secondo posto: “Finché morte non ci separi“ (sottotitolo: il matrimonio è il funerale dell’amore?) raccoglie 111 punti (con 2 primi posti, 5 secondi, 6 terzi, 4 quinti, 3 sesti, 2 ottavi e 3 noni piazzamenti). Per un solo punto la poetica mascherata di Giampiero Ghiselli e Vania Fornaciari “La leggerezza dell’essere“, ispirata ad un passo di “Lezioni Americane“ di Italo Calvino, deve accontentarsi della medaglia di bronzo. E’ stato il complesso preferito da 4 giurati, poi colleziona 1 terzo posto, 4 sesti; 1 quinto, 5 settimi, 1 ottavo, e nessun ultimo.

In quarta e quinta posizione – con un distacco di un solo punto l’uno dall’altro – si inseguono due tra le mascherate più apprezzate dai viareggini, quelle di Edoardo Ceragioli e di Silvano Bianchi. Con “C’era un ragazzo...“ e la suggestiva rivisitazione della Pietà, la morte che stringe al petto il giovane soldato caduto, Ceragioli è stato premiato con 3 primi posti, 4 secondi e 2 terzi. Non viene mai classificato ultimo, ma deve fare i conti con 5 ottavi posti, 2 settimi, 2 sesti, 3 quinti e 3 quarti. “Chi vuol esser lieto sia...“ di Silvano Bianchi, che si conferma un modellatore straordinario e che ha saputo dare un’anima ai ritratti dei maestri della risata (Da Benigni a Totò, passando per Stanlio e Olio), ottiene invece 118 punti, con 1 primi posto ma anche 2 noni, e poi 4 secondi, 4 terzi, 1 quarto, 4 quinti, 4 sesti, 2 settimini e 2 ottavi piazzamenti. In sesta posizione la critica ambientalista di Roberto De Leo e Vania Fornaciari “Reeflettiamo...“ – dedicata alla fragilità della barriera corallina – ottiene 131 punti, somma di 2 primi piazzamenti, 1 secondo, 4 terzi, 5 quinti, 4 sesti, 1 settimo e 5 ottavi posti. Il settimo posto porta purtroppo Libero Maggini, artista della cartapesta e raffinato scultore , fuori dalle mascherate di gruppo dopo una vita trascorsa, insieme al padre, tra gli hangar. I suoi “Anglicani“, un esercito di cani in marcia verso il Carnevale, totalizzano 144 punti, premiati da 2 giurati ma penalizzati da 4 con il nono posto (registrano 3 quarti piazzamenti, 3 quinti, 3 sesti, 4 settimi e 3 ottavi). L’affondo di Stefano di Giusto contro le disparità sociali in “Vacche magre“, nonostante la forza espressiva e l’attualità del messaggio, si classifica al penultimo posto con 147 punti. Per lui anche 1 primo posto, 2 secondi, 3 terzi, 5 quarti, , 3 settimini, 4 ottavi, 6 noni.

Ha scelto di dire addio al Carnevale Michele Canova, e l’ha fatto con “Sciamani“. Per scacciare via la tristezza...