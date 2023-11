Raccolti i fondi per la vetrata della chiesa

Gli appelli alla comunità sono andati a buon fine consentendo alla corale di Marina di Pietrasanta di raccogliere i fondi necessari per restaurare le vetrate della chiesa del sacro Cuore, a Fiumetto. Merito non solo del recente concerto a Tonfano, concluso con la raccolta di oltre 200 euro, ma anche di tante donazioni private. La corale guarda già avanti e si prepara per il concerto del 22 novembre, sempre a Tonfano, per la ricorrenza di Santa Cecilia. "La corale – spiega Stefania Goti, direttrice e responsabile liturgico musicale – rappresenta per la nostra comunità una grande famiglia della musica. Un polo itinerante sul territorio della Versilia litoranea, investendo con grande energia la sua presenza nelle tre chiese della parrocchia di Sant’Antonio, ossia Focette, Tonfano e Fiumetto". La corale, per la cronaca, è composta da 25 elementi (12 donne e 13 uomini), più l’organista Paolo, la direttrice Goti, padre Alex e padre Gilbert.