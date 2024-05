Raccolti 50mila euro in aiuto alla famiglia

Se ne è andato sabato scorso all’Aeroporto dei Parchi all’Aquila, dove è stato travolto da un’autocisterna a causa di una tragica fatalità, il pilota Paolo Dal Pozzo che lavorava nella base degli elicotteri di trasporto sanitario ed elisoccorso a Marina di Pietrasanta. È in ricordo del pilota, che è stata avviata dai colleghi una “gara di solidarietà“ sulla piattaforma Gofund.me, in favore dei familiari, grazie alla quale sono stati raccolti, fino ad adesso, 50mila euro. "Conoscevamo Paolo come una persona leale, sincero, dai valori saldi e sani. Per lui la famiglia era tutto: sua moglie e i suoi due bambini - scrivono i colleghi - Lo piangiamo, ma sappiamo che vivrà per sempre nei nostri ricordi e pensieri".