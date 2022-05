Raccolta fondi per ‘Ridolina’ Consegnati oltre 7 mila euro

Davanti al bar Fauzia (nella foto) è stato consegnato all’associazione Ridolina il ricavato dell’iniziativa “ Le Tazze di Natale 2021” promossa dai Salmastrosi, Associazione Aurora Francesconi e Fenomenale, per un totale di 7.370 euro. "E’ stato veramente un grande successo. E per questo – hanno detto i promotori dell’iniziativa benefica – ringraziamo tutti i partner commerciali che hanno aderito a questa iniziativa, tutte le ditte che hanno contribuito con generose offerte e tutte le persone che hanno acquistato le tazze". Il tutto nel ricor4do di due ragazzi che non ci sono più, Alessandro Cecchi, i cui genitori gestiscono proprio il bar Fauzia e Aurora Francesconi.