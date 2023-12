Raccolta doni. La solidarietà fa centro

La solidarietà ha la veste di Babbo Natale e il cuore di tanti volontari impegnati nella raccolta di materiale didattico e giochi, per ragazzi dai 6 ai 15 anni di età. Un’iniziativa che procede speditamente e che sfocerà nella consegna dei doni in un pomeriggio di festa riservato alle famiglie invitate. La raccolta di materiale per la scuola e di giocattoli, lanciata qualche settimana fa, procede speditamente e si potrà aderire sino al 14 dicembre. Un Natale speciale, promosso dalla Rete della solidarietà, un insieme di sinergie e di sensibilità che l’assessore al sociale Stefano Pellegrini ha voluto mettere attorno a un tavolo per unire le forze a vantaggio di chi attraversa momenti difficili. "La soddisfazione per questa macchina organizzativa, alimentata dalla solidarietà, sta andando oltre ogni aspettativa - commenta l’assessore Pellegrini - e ringrazio le associazioni di volontariato aderenti che, a loro volta, hanno inglobato commercianti, benefattori, cittadini che stanno partecipando con l’acquisto di doni, il settore comunale del sociale che si sta dedicando col cuore a questa iniziativa". Entro il 14 dicembre si possono consegnare i doni alla San Vincenzo di Ripa, la San Vincenzo di Querceta, il Gruppo per servire, la Croce Rossa di Ripa e la Croce Bianca di Querceta, o nei punti vendita aderenti alla campagna di solidarietà. Quaderni libri, materiale di cancelleria, giocattoli per bambine e bambini, giochi da tavolo, accessori e libri sono gli oggetti che andranno a rendere più spensierato il Natale di tanti giovani. "Tra i doni stanno arrivando tanti libri, per ogni fascia d’età - conclude - e siamo molto felici anche di questo, perché questa iniziativa abbia pure un valore di crescita culturale". Info su WhatsApp al 328.7390243.