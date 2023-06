Raccolta differenziata Scatta la nuova ordinanza Potenziato il porta a porta

È entrato ufficialmente in vigore il calendario estivo della raccolta rifiuti gestita da Ersu. Tante le novità previste dall’ordinanza del Comune anche in seguito agli incontri con le categorie economiche. Ad esempio per quanto riguarda le attività alimentari del Quadrilatero tutte le frazioni merceologiche saranno raccolte al mattino, tranne il vetro (16-18.30). Non solo: per quelle utenze la fornitura dei sacchi avverrà ogni tre mesi, mentre per tutte le altre, sia alimentari che non alimentari fuori dal Quadrilatero, resta in vigore il metodo one-to-one.

Le famiglie e le attività, una volta effettuato il ritiro da parte di Ersu, dovranno ritirare i contenitori per la raccolta. Inoltre le famiglie saranno tenuto ad esporre gli appositi contenitori-sacchi esclusivamente di fronte alla propria abitazione la sera prima della raccolta. E sui contenitori di residenti e domiciliati dovrà essere indicato il nome del proprietario del contenitore. Quanto alle attività commerciali, il cartone dovrà essere conferito ben piegato, compattato e depurato da qualsiasi materiale estraneo, da inserire invece nel Rur. I materiali a base cellulosica dovranno essere esposti all’interno dei sacchi o bidoni blu di fronte all’attività. Dopo la raccolta dei rifiuti i contenitori dovranno essere ritirati entro un’ora dal servizio di Ersu. Le attività, alimentari e non, dentro e fuori dal centro, avranno un unico calendario di raccolta. Inoltre le attività di via Arenile, via Achille Franceschi e viale Italico, in estate, dovranno attenersi al calendario predisposto per i balneari. Passando al conferimento rifiuti legati alla pulizia di parchi e giardini privati, è vietato riversare i rifiuti all’esterno delle proprietà mediante soffioni, scope o rastrelli, ma vanno chiusi all’interno di appositi sacchetti forniti dal gestore o portati al centro raccolta del verde in via Pontenuovo a Pietrasanta. Per quanto riguarda le aree pubbliche occupate da cantieri, è vietato conferire rifiuti speciali (inerti, barattoli di vernice, solventi) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, pena sanzioni da 50 a 450 euro.

Infine i cestini getta-carta dislocati in particolare nelle zone adibite al pubblico passeggio. L’ordinanza ricorda che sono adibiti al conferimento di piccoli quantitativi di rifiuto e che è vietato conferire rifiuti urbani sia differenziati che indifferenziati di origine domestica o commerciale.