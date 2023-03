Raccolta differenziata Ruba sacchi dell’Ersu distribuiti in via Cenami Ora rischia la denuncia

A chi naviga sui social, sarà saltato all’occhio che non si riesce a chiudere una settimana, a Massarosa, senza che scappi almeno una protesta per un problema legato alla raccolta dei rifiuti. "A me non hanno ritirato questo; a me non hanno ritirato quello"... A volte, però, le cose sono un po’ più complicate. A dimostrarlo è una cittadina del capoluogo che ieri mattina è stata testimone di un fatto quanto mai insolito.

La signora ha lanciato una sorta di appello a chi abita nella centralissima via Cenami, per segnalare che "se stamani non troverete il nuovo sacco del verde (l’unico che viene ancora consegnato dai funzionari di Ersu con la vecchia modalità "one to one" e non rientra nel kit distribuito annualmente alla popolazione; ndr) , non prendetevela con gli operatori dell’Ersu, ma con un simpatico signore che, a bordo di un bel macchinone nuovo e costoso, rallentando di fronte alle abitazioni, allungava la mano fuori dal finestrino per sottrarre i sacchi".

Noia o chissà cos’altro, fatto sta che il danno ai cittadini si somma a quello per gli operatori Ersu, che si vedono imputare un disservizio di cui non hanno colpe. Al momento, nonostante abbia colto il "buontempone" in flagrante, la testimone non sembra avere intenzione di sporgere denuncia formale. La palla passa dunque all’amministrazione, perché riesca a trovare, di concerto con Ersu, strumenti volti a tutelare maggiormente cittadini e operatori da atti di questo tipo.

RedViar