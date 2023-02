Raccolta di firme sull’autonomia

Il direttivo della Lega Spi della Versilia Storica invita gli iscritti allo Spi Cgil e i cittadini, a recarsi alle sedi comunali per firmare la proposta di legge di iniziativa popolare contro l’autonomia differenziata alle Regioni. "Il testo di legge –sostiene il direttivo – va contrastato in quanto predispone per ogni regione i livelli minimi essenziali delle prestazioni, con la possibilità che ogni regione possa spendere le proprie risorse senza doverle dare allo Stato, facendo decadere il concetto di solidarietà tra regioni ricche e povere. Con le regioni più ricche che farebbero scelte come la privatizzazione della sanità a danno delle altre"