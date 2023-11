Rabbia Comitato: "Sforati i valori degli inquinanti"

Lunedì ci sarà la seconda seduta dell’inchiesta pubblica attivata dalla Regione per valutare il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) chiesto dai gestori di Cava Fornace per portare i conferimenti a 98 metri. Ma l’appuntamento arriva accompagnato da una selva di polemiche sollevate dal Comitato cittadino anti-discarica (nella foto). La novità più fresca riguarda le analisi Arpat. "Martedì, alla commissione discarica – spiegano – siamo venuti a conoscenza che Montignoso e Pietrasanta hanno ricevuto il report 2023 sui controlli effettuati da Arpat su piezometri e sorgenti legati all’attività della discarica. Emergerebbero dei preoccupanti aumenti dei valori di sostanze inquinanti, quali triclorometano, manganese, ferro e solfati, con livelli oltre quelli consentiti dalla legge, tant’è che l’ufficio ambiente di Montignoso ha chiesto chiarimenti urgenti". Il tutto aggravato dal fatto che i gestori potranno consegnare le integrazioni ben oltre il termine dell’inchiesta pubblica: "Essendo atti necessari e fondamentali alla corretta valutazione del Paur, troviamo tutto ciò incomprensibile. Abbiamo paura per quello che stiamo rischiando e queste prevaricazioni ci confermano che la volontà è quella di silenziarci e di svuotare di contenuti l’inchiesta pubblica".

Ieri anche Pietrasanta ha scritto ad Arpat per avere chiarimenti. "Inoltre – dice l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – in accordo con Forte dei Marmi e i comitati abbiamo preparato una lettera per la Regione per chiedere una congruità reale fra i tempi dell’inchiesta pubblica e la consegna dei documenti relativi al Paur. Ci sono soggetti, incluso il nostro Comune, che devono ancora ricevere le integrazioni richieste. Gli atti sono incompleti: si rischia di compromettere la correttezza e la trasparenza dell’intero procedimento".