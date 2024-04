Quindici minuti per salvare una vita. I giovani e la donazione del sangue: "Bisogna superare dubbi e paure"

Un quarto d’ora del nostro tempo per contribuire a salvare delle vite umane. Questo il senso di chi per scelta personale è diventato donatore di sangue. Gli operatori del servizio civile Giulia Bertolucci e Sara Di Scala stanno seguendo un gruppo di studenti che stanno intraprendendo il percorso di donatore di sangue.

Quali le loro paure e quali le resistenze che si incontrano sul percorso?

"Molti di loro sono timorosi e incerti sull’effettiva importanza del gesto che stanno per compiere. Le loro paure e ansie riguardano per lo più l’ago e l’eventuale svenimento, seppur raro, durante il prelievo. Noi operatori del Servizio civile e donatori, abbiamo cercato di rassicurarli e per quanto ci è stato possibile, ma soprattutto abbiamo provato a trasmettere loro l’importanza di quel gesto. La donazione è un’azione che possono fare tutti, dura solo 15 minuti e un attimo di fastidio al momento dell’inserimento dell’ago".

Poi la soddisfazione è enorme...

"Infatti i donatori, quando escono dalla sala prelievi, hanno uno sguardo di soddisfazione per ciò che hanno appena fatto e alcuni di loro si sentono addirittura imbarazzati per tutte le ansie che avevano prima. Mettendoci nei loro panni possiamo capirli, perché alla fine sono tutte emozioni che abbiamo provato anche noi alla prima donazione".

Ma qual è il percorso che segue il sangue donato?

"Siamo andati al Centro trasfusionale del Versilia e siamo stati accolti dalla direttrice Maria Silvia Raffaelli che ci ha detto tutto nel dettaglio e chiarito ogni dubbio"

Cosa accade nel dettaglio?

"Il primo passaggio è un controllo da parte del personale del Centro trasfusionale che assicura che i campioni associati alle sacche siano inviati sia al Laboratorio Analisi che all’Officina trasfusionale per eseguire le analisi specifiche per controllare la salute del donatore e garantire la sicurezza delle trasfusioni. Le sacche di sangue e di plasma vengono mandate all’Officina del Sangue a Pisa per la scomposizione in emocomponenti e per eseguire controlli più specifici. Le sacche di globuli rossi e piastrine vengono distribuite dall’Officina trasfusionale ai vari ospedali, compreso il nostro, e le sacche di plasma vengono inviate a un’azienda che ha il compito di trasformarle in farmaci salvavita. Perché il sangue e il plasma possano sempre arrivare ai riceventi ed evitare la carenza è necessario che le persone donino periodicamente e che ci sia uno stretto collegamento tra tutti i Centri trasfusionali, che sono coordinati tramite il CRS (Centro Regionale Sangue) della Toscana. Il sangue viene conservato all’interno di frigoriferi chiamati emoteche che mantengono la temperatura tra 2 e 6 gradi; le piastrine si conservano a temperatura ambiente, il plasma è invece mantenuto congelato a -30°. Infine, abbiamo potuto vedere personalmente l’ultima tappa del percorso del sangue donato nella Sala trasfusioni, dove davvero quel piccolo grandissimo gesto della donazione assume un senso concreto".

Red.viar.