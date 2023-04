Quiesa, lavori alla scuola È pronto il progetto per chiudere l’intervento

Si inizia a vedere una luce in fondo al tunnel in cui era precipitata la scuola di Quiesa. Il plesso della frazione è chiuso dal 2019 per problemi legati alla sicurezza, e intorno alla sua riapertura si è giocata una partita che ha visto coinvolte due amministrazioni – quella di Alberto Coluccini prima, quella di Simona Barsotti poi –, genitori e insegnanti riuniti in un comitato.

Ieri è stato messo a segno un punto importante. Con apposita delibera di giunta, l’amministrazione ha approvato il progetto definitivo dell’ultima tranche dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico della San Giovanni Bosco. Si tratta del completamento dell’adeguamento degli impianti per un importo complessivo di 610mila euro. Dopo il via libera della Soprintendenza, arrivato la scorsa settimana, si è potuto procedere come anticipato con l’approvazione del definitivo a cui seguirà nel giro di un paio di settimane l’esecutivo e poi le procedure di gara ed affidamento. Dopodiché, apriranno i cantieri per portare a termine l’operazione di riqualificazione e regalare alla frazione la sua scuola di nuovo funzionante.

"In meno di un anno abbiamo trovato oltre 700 mila euro necessari a concludere i lavori e adesso il percorso è più che mai delineato – commenta l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi – l’impegno è massimo per non perdere neanche un giorno utile nelle varie fasi che adesso ci attendono, a questo stiamo lavorando ed ancora una volta ringrazio gli uffici".

Decisiva, ai fini della riuscita dell’iter, la decisione di potenziare il personale adibito proprio ai passaggi burocratici per la scuola di Quiesa. Il Comune infatti ha coinvolto un tecnico esterno per accelerare ulteriormente le tempistiche tra progetto esecutivo ed assegnazione lavori, permettono di poter puntare dritti alla riapertura obiettivo comune di tutti i soggetti coinvolti.

La chiosa è della sindaca Simona Barsotti, che lancia un messaggio distensivo al Comitato di genitori e insegnanti che, di recente, ha mosso dure critiche all’amministrazione proprio a causa del fatto che continuassero a mancare alcuni aspetti burocratici legati al prosieguo dei lavori. "Abbiamo condiviso ogni passaggio con il Comitato, con la scuola, con i rappresentanti delle famiglie e della comunità – spiega la prima cittadina – e continueremo a farlo con incontri periodici fino alla riapertura per il nuovo anno scolastico".

RedViar