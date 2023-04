Quiesa, impianti a scuola La Sovrintentenza dà l’ok

Ottime notizie sul fronte dei lavori per la riapertura della scuola di Quiesa: è infatti arrivato il via libera della Sovrintendenza ai lavori sugli impianti, elettrico ed idraulico, su entrambi i piani. L’ammnistrazione lo ha reso noto durante l’incontro con il comitato scuola di Quiesa convocato per esporre la programmazione svolta fin qua e quella dei prossimi mesi. Il parere della Sovrintendenza è arrivato non solo con esito positivo ma anche sostanzialmente privo di richieste di modifiche da fare e questo permetterà già in settimana prossima di approvare in giunta il progetto definitivo e nel giro di due settimane l’esecutivo in modo da poter poi procedere con le gare e gli affidamenti.

"Dobbiamo ringraziare davvero l’ufficio ed i tecnici esterni che hanno lavorato alla perfezione alla presentazione del progetto – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi – questo ci ha permesso non solo un esito positivo ma anche di evitare richieste che avrebbero allungato i tempi". L’amministrazione ha immediatamente incontrato l’ingegnere responsabile del progetto per pianificare le tempistiche e contattato un tecnico esterno per seguire la parte relativa alle gare ed accelererare ulteriormente con una risorsa in più quest’ultima fase, non perdendo neanche un giorno utile tra progetto esecutivo ed assegnazione lavori. "Una volta assegnati i lavori di quest’ultima parte non ci sono altri adempimenti – spiega il sidnaco Simona Barsotti – ed i lavori ci permetteranno di andare nella direzione della riapertura della scuola per il nuovo anno scolastico. In questa fase incontreremo ogni mese il comitato, che ringraziamo per l’impegno e l’attenzione, per seguire insieme gli ultimi passaggi".

"Un rapporto costante con la scuola, che abbiamo avvisato delle ultime novità, con i rappresentanti delle famiglie e della comunità – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari – condividiamo il comune obiettivo della riapertura di una scuola sicura ed efficiente a Quiesa". "Nonostante i tempi si siano ridotti ai minimi termini per la riapertura del plesso – commentano i rappresentanti del comitato - siamo speranzosi per settembre. La riunione con l’amministrazione ha portato alla luce nuove informazioni positive affinché l’obbiettivo venga raggiunto nelle date prestabilite. La speranza è che da ora in poi, non ci siano piu intoppi che implicherebbero la non riapertura per l’inizio dell’anno scolastico 2324".